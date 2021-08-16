Российский рыбак похвастался необычным уловом

Россиянин, рыбачивший на Рыбинском водохранилище, поймал сома весом в 90 килограмм. Гигантскую добычу удалось выловить с помощью квока — приспособления, которое используют для приманки сомов. Об этом сообщает портал NewsVO.

Александр Бобров рассказал, что рыбачил один, поэтому затащить улов в лодку было довольно трудно. «В лодку кое-как затащил, потом товарищи подошли, помогли в бочку запихать. Если бы не физподготовка, не затащил бы», — похвастался необычной добычей вологжанин.

Сома россиянин продал на аукционе за 35 тысяч рублей. По словам Боброва, мясо этой рыбы богато белком, а жир помогает лечить болезни органов пищеварения, ускоряет метаболизм и способствует росту мышц.

В настоящее время сомы весом около 100 килограмм встречаются очень редко. В России в основном водятся рыбы весом в 10-20 килограмм.

Ранее житель Астраханской области показал редкий улов и удивил пользователей сети. Он выложил фото с крупным зеркальным карпом в руках. Ему удалось поймать редко встречающуюся рыбу в селе Житное Икрянинского района.