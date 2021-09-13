В Сочи медведь напал на туристов и разодрал четыре палатки

На стоянке у Зеркального озера, расположенного на горном хребте Ачишхо в сочинском поселке Красная Поляна, медведь напал на туристов и разодрал четыре палатки. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

На размещенных кадрах автор ролика показывает нанесенный медведем ущерб палаточному лагерю. «Это должно было быть видео прекрасного утра, если бы не одно "но": медведь ночью нам порвал палатку», — рассказала девушка, добавив, что вынуждена была пойти спать в вагончик с другими туристами, чьи палатки также пострадали после визита дикого зверя.

Об инциденте рассказали и в пресс-службе Кавказского заповедника. «В ночь с четверга на пятницу медведь порвал сразу четыре палатки на приюте "Фишт". Ничего съестного не нашел, но напугал изрядно. Раздосадованный мишка "перекусил" маленькой гитарой укулеле», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе обратили внимание путешественников на необходимость останавливаться на ночь в специально выделенных для этого местах — за электроизгородями и не оставлять мусор, запах которого привлекает хищников.

Ранее в июле редкий медведь-альбинос напал на группу украинских туристов, совершавших восхождение на гору Арарат в Турции. Уточняется, что семь туристов из Украины приехали в Догубаязит, чтобы покорить вершину вулкана Арарат. Во второй день восхождения на высоте 3,8 тысячи метров альпинисты встретились с двумя медведями.