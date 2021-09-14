В Иртыше нашли останки корабля XIX века

В реке Иртыш из-за сильного падения уровня воды нашли останки старинного корабля второй половины XIX — начала XX века. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на члена совета омского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Алексея Пантелеева.

«Видно боковые доски, шпангоуты, борта судна из древесины с огромными коваными гвоздями. Можно понять, что корабль был плоскодонный, на которых по Иртышу возили грузы», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, более точный возраст находки и ее значимость определят археологи. «Но она в любом случае представляет интерес для истории города», — подчеркнул Пантелеев.

Ранее в Новгородской области бойцы поисковой экспедиции «Долина» нашли в воронке времен Великой Отечественной войны драгоценный наперсный крест. Датировать находку поисковики не смогли, но отметили, что крест в хорошем состоянии. Сейчас он хранится в музее отряда «Новгородец» в деревне Подгощи.