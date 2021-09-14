В воронке времен Великой Отечественной нашли драгоценный крест

В Новгородской области бойцы поисковой экспедиции «Долина» нашли в воронке времен Великой Отечественной войны драгоценный наперсный крест. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря экспедиции Екатерину Беляеву.

В воронке, по ее словам, поисковики обнаружили останки четырех солдат. Беляева уточнила, что при одном из красноармейцев был серебряный крест на длинной цепи. «Крест, аккуратно завернутый в ткань, был в противогазной сумке одного из погибших», — рассказала пресс-секретарь.

Датировать крест поисковики не смогли, хотя и отметили, что он был найден в хорошем состоянии. Сейчас он хранится в музее отряда «Новгородец» в деревне Подгощи.

Археологи пояснили, что подобные нагрудные восьмиконечные кресты выдавали при рукоположении священникам. На тыльной стороне креста написано следующее: «Образ буди верным словом, житием, любовию, духом, верою, чистотою».

Ранее сообщалось, что в Ярцевском районе Смоленской области поисковики нашли обломки истребителя, разбившегося в период Великой Отечественной войны. По словам командира поискового отряда «Рядовой» Владимира Цыганова, в боевой машине мало что осталось в сохранности. Например, от фюзеляжа есть только фрагменты, но зато из земли достали целый 12-цилиндровый двигатель 105 модели.