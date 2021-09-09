Поисковики нашли истребитель времен войны в болоте под Смоленском

В Ярцевском районе Смоленской области поисковики нашли обломки истребителя, разбившегося в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ГТРК «Смоленск».

По словам командира поискового отряда «Рядовой» Владимира Цыганова, самолет Як-9Т находился в болоте. Археологам пришлось раскапывать ямы на глубину около четырех метров. Чтобы вытащить обломки, была необходима помощь тяжелой техники.

В тот момент, когда Цыганов отмывал части машины, заметил осколок ребра летчика. В итоге стало понятно, что солдата «очень сильно деформировало — его порвало», и останки предстоит извлекать из земли и истребителя внимательнее, чем обычно.

В боевой машине мало что осталось в сохранности, сказал командир. Например, от фюзеляжа есть только фрагменты, но зато из земли достали целый 12-цилиндровый двигатель 105 модели. На нем остался номер, который специалисты смогли прочитать. Кроме того, известно, что на самолет ставили «очень мощную пушку» 37 миллиметров.

Уточняется также, что личность погибшего летчика пока неизвестна, хоть вместе с останками поисковики подняли и медальон с личной информацией. В капсулу попала вода. Его отправят на подробную экспертизу в лабораторию «Солдатский медальон», которая в Москве.

Як-9 — советский одномоторный истребитель-бомбардировщик, разработанный Александром Яковлевым. Его производили с октября 1942-го по декабрь 1948 года. Як-9 был самым массовым самолетом советских ВВС в период войны. При этом модель Як-9Т не так часто использовалась летчиками, однако именно на ней летали многие асы.

Ранее поисковики нашли обломки самолета времен войны в Адыгее, недалеко от Майкопа. Предполагается, что найденные фрагменты относятся к модели И-153 «Чайка» — советского поршневого истребителя 1930-1940-х годов.