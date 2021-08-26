В Сибири нашли курсировавшие по блокадному Ленинграду трамвайные вагоны

В Новосибирске случайно обнаружили трамвайные вагоны времен Великой Отечественной войны (ВОВ), курсировавшие по блокадному Ленинграду. Подробности сообщает «Российская газета».

Как рассказали в мэрии сибирского города, первый вагон, с номером 267, прибыл туда в 1964 году, а второй, под бортовым номером 86, оказался здесь годом позже. Уточняется, что в Ленинграде такие вагоны зачастую составляли так называемые «тройники»: их цепляли к ведущему стальному вагону.

При этом новосибирский краевед Константин Голодяев отметил, что составы были произведены на заводе «Красный Путиловец» в Ленинграде, а в Новосибирск попали после окончания ВОВ. «Вероятно, что именно эти два вагона действительно пережили блокаду. Столичным городам стали нужны более вместительные вагоны, а старые ремонтировали и отдавали в регионы», — пояснил эксперт.

Тем не менее, как уточняет источник, в Сибири они недолго были пригодными и вскоре их списали. Обнаружить вагоны удалось случайно — специалисты увидели их на любительских снимках в социальных сетях. Выяснилось, что один из трамвайных составов служил бытовкой на заводе, а второй — пригодился на садовом участке в поселке Завьялово в качестве жилой теплушки.

Оба объекта придется реставрировать специалистам. Они отправятся в родной город и станут экспонатами Музея электрического транспорта Санкт-Петербурга. По данным экспертов, это единственные сохранившиеся до сегодняшнего дня представителе прицепных стальных вагонов. После вывода из эксплуатации их массово утилизировали.

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