Петербургу вернули переделанный в жилье блокадный поезд

В Сибири обнаружили переделанный под бытовку трамвайный поезд, которым перевозили солдат для защиты блокадного Ленинграда. Раритетный транспорт вернули в Санкт-Петербург, чтобы возвратить ему облик военных лет, сообщает издание «Фонтанка.ру».

На два вагона поезда типа ПС времен Великой Отечественной войны наткнулись под Новосибирском. Как сообщает компания ПК «Транспортные системы», которая перевезла остатки трамвая в Петербург, транспорт прослужил после окончания войны еще около 20 лет. После капремонта ленинградские трамваи попадали в разные уголки СССР. Найденные два вагона сначала работали на новосибирских маршрутах, а затем один из них оборудовали под временное жилье для рабочих электровакуумного завода, а второй вывезли на базу отдыха СКБ «Сибэлектротерм» недалеко от города.

«Долгое время считалось, что не сохранилось ни одного вагона типа ПС, но недавно в Новосибирске обнаружились сразу два таких раритета в удивительной степени сохранности. Под множеством слоев масляной краски до сих пор блестит лак на деревянных деталях интерьера и до сих пор читаются бортовые номера — 86 и 267. По документам 267-й прибыл в Новосибирск в декабре 1964 года, а 86-й — в апреле 1965 года», — сообщает пресс-служба «Транспортных систем».

Трамвай в осажденном Ленинграде не работал лишь несколько месяцев — зимой с 1941 на 1942 год. Поезда из подобных вагонов стали пускать в апреле 1942-го в первую очередь. В ближайшее время находку передадут в Музей городского электрического транспорта на реставрацию. Работы планируется завершить к 80-й годовщине пуска трамвая в осажденном Ленинграде.

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