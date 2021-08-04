Пенсионер построил в квартире купе поезда

Житель Караганды в Казахстане Рамазан Тусупбеков переделал одну из комнат в своей квартире под купе поезда. Пенсионер-железнодорожник превратил помещение в игровую комнату с антуражем вагона для своих внуков. Историей поделился телеканал «Хабар 24».

Материалы по теме Непростые смертные. Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд Как теперь жить Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи

Мужчина всю жизнь проработал в локомотивном депо, поэтому подошел к задумке очень тщательно. Каждая деталь воссоздает реальную атмосферу путешествия по железной дороге. В комнате есть кровати-полки, которые можно встретить в любом поезде, столик, шторы. С материалами для домашнего купе помогали бывшие коллеги Тусупбекова.

Имитацию движения создает плазменный телевизор. На экране видна движущаяся картинка, а из динамиков слышен характерный стук колес поезда. Как признался пенсионер, сложнее всего было отыскать оригинальные советские подстаканники.

«У внуков свои именные полки. А для взрослых комната-купе стала местом для ностальгии. Я даже сам иной раз прихожу сюда, лягу и засыпаю. Знаете, атмосфера такая же, как в вагоне поезда, — всегда хочется поспать, поесть и немного поболтать», — поделился Рамазан Тусупбеков.

В ноябре 2020 года житель поселка Борисова Грива в Ленинградской области Михаил Ульянов соорудил на своей даче копию немецкого железнодорожного вагона «Адмиралтеец» с двумя спальными купе и местом для проводника. Мужчина рассказал, что идея пришла ему благодаря воспоминаниям детства о путешествиях в Эстонию с отцом. Россиянин строил вагон около полугода, а сейчас предлагает всем желающим пожить в нем.

