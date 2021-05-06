Участвовавший в боях под Ленинградом немецкий солдат описал войну и русских

Немецкий солдат Вальтер Годель, который воевал в составе 18-й армии группы «Север» и участвовал в боях под Ленинградом, описал войну в письмах, которые были опубликованы газетой Die Welt.

Годель, будучи сыном простого немецкого крестьянина, который прежде не выезжал за пределы родной деревни в Швабии, писал родным, что путь на Восточный фронт стал для него «лучшим впечатлением за всю жизнь». Также он называл блокаду Ленинграда «неплохим» событием.

«У меня все всегда замечательно. Вчера состоялось мое первое боевое крещение», — писал солдат в письме, которое прислал домой в сентябре 1941 года. В статье отмечается, что сначала восторг Годеля разделяли многие солдаты вермахта, однако вскоре им пришлось познакомиться с другой стороной событий.

Солдат жаловался на то, что «тут уже два дня лежит снег, а еще очень холодно». «Тут нет ни сена, ни соломы — вообще ничего, потому что людям пришлось отправиться в путь во время сбора урожая», — писал он. Мужчина также отмечал, что «75 процентов всего имущества сожжено». В последующие месяцы от мороза погибли сотни тысяч человек. В статье подчеркивается, что фюрер Адольф Гитлер добивался того, чтобы Ленинград в буквальном смысле вымер от голода.

В своих письмах Годель также описывал советских солдат. «Ты не представляешь себе, какие упертые эти русские. Они сотнями валяются на льду и все равно ежедневно атакуют нас», — отмечал он, описывая бои зимы 1941-1942 годов. Немец также добавил, что никому не даст выйти из осажденного города.

Когда Красной армии удалось прорвать оборону вермахта южнее Ленинграда, и несколько тысяч немецких солдат попали в Холмский котел, на выручку им отправился батальон М-10. «Мы шесть раз шли в атаку и так и не смогли пробиться, — писал мужчина. — На седьмой раз нам это, наконец, удалось — ценой тяжелых боев и больших потерь… Но русские сумели вновь сжать тиски и заперли нас».

Множество немецких солдат погибли от голода, холода и болезней в битве за Холм. Автор писем получил обморожение и в конце февраля был эвакуирован танковыми войсками. Батальон Годеля потерял убитыми и ранеными 383 человека, а тяжелые бои продолжались до самого мая. Позже в своем письме сестре Марии он писал, что если его маленький племянник когда-нибудь вздумает играть в войну, то он его выпорет «и лучше научит его танцевать».

Годель получил тяжелое ранение 27 февраля 1944 года в боях под Невелем, спустя месяц после окончательного прорыва блокады Ленинграда. Он умер в тот же вечер.

Блокада Ленинграда длилась 871 день, начиная с 8 сентября 1941 года. Прорвать оцепление удалось 18 января 1943 года. За время осады, по разным данным, погибли от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек, большинство горожан умерли от голода.