Умер последний защитник Брестской крепости

В Москве скончался ветеран Великой Отечественной войны, защитник Брестской крепости Петр Котельников. Ему был 91 год. Об этом сообщает портал «БрестСИТИ».

Котельников боролся с раком, умершего обнаружили в его квартире.

В июне 1941 года он с другими воспитанниками музыкального взвода 44-го стрелкового полка оказался в эпицентре военных действий в Бресте. На тот момент Котельникову было 12 лет, и ему не давали оружия, поэтому он помогал раненым, носил боеприпасы, еду и воду. 29 июня группа бойцов пошла на прорыв, и Котельникова взяли с собой.

Петр Котельников родился в 1929 году в селе Богоявленском Пензенской области. Он рано стал сиротой и оказался в одном из детских домов Ростовской области.

Котельников был последним оставшимся в живых защитником крепости. Он стал прототипом главного героя фильма «Брестская крепость», вышедшего в 2010 году.

Оборона Брестской крепости — один из первых эпизодов Великой Отечественной войны. Защитники крепости, атакованные на рассвете 22 июня 1941 года, продолжали сопротивление как минимум в течение месяца.

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