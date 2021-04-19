Названы дата и формат проведения «Бессмертного полка» в 2021 году

Проведение традиционного шествия «Бессмертный полк» в 2021 году будет зависеть от эпидемиологической ситуации. При благоприятной обстановке датой может стать 24 июня. Об этом сообщила сопредседатель Центрального штаба общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева, передает РИА Новости.

«Мы очень рассчитываем, что ситуация с пандемией изменится, Роспотребнадзор сможет скорректировать свои требования, и мы, как организаторы, сможем все-таки организовать шествие в очном формате», — сказала она.