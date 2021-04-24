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Американский ветеран провел обряд на кладбище советских солдат

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ветеран Второй мировой войны Чарльз Норман Шей провел индейский обряд на мемориальном кладбище советских солдат в Волгоградской области. Об этом сообщает МТВ.онлайн.

Коренной американец, представитель племени пенобскотов, участвовал в первой высадке десанта в Нормандии в годы Второй мировой войны.

В ходе обряда он обратился к душам тех, кто упокоился, и поблагодарил их за спасение мира. Затем ветеран преклонил колени перед могилой, воскурил благовония и развеял дым пером. «Очень важно помнить события Второй мировой войны, никто не мог победить германскую армию, а русские это сделали», — заявил Шей.

Ранее в Москве скончался ветеран Великой Отечественной войны, защитник Брестской крепости Петр Котельников. Ему был 91 год. В июне 1941 года Котельников с другими воспитанниками музыкального взвода 44-го стрелкового полка оказался в эпицентре военных действий в Бресте.

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