Археологи из Перми исследовали древнюю каменную дорогу

Археологи рассказали о находках на месте культурного слоя XIX века в Перми

На территории завода Шпагина в Перми, где должно начаться строительство нового здания городской галереи, археологи нашли культурный слой XIX века. В ходе подготовительных работ они исследовали в том числе древнюю каменную дорогу и различные предметы XVIII века. Об этом сообщает URA.RU.

По словам члена Камской археологической экспедиции Марии Мингалевой, сейчас самой ранней находкой является монета 1734 года. Кроме того, раскопанная дорога может быть частью Соликамского тракта, который проходил в этом месте еще «до строительства железной дороги».

Ученые также нашли поблизости деревянный водоотводной канал, заметила специалист. По ее мнению, он защищал тракт от подтопления, когда разливалась река Егошиха.

В заключение археологи заявили, что на этом месте необходимо провести полноценные раскопки, прежде чем там постоят галерею. Уже известно, что ее запланировали открыть к 300-летию Перми в 2023-м.

В настоящее время специалисты рассказали о находках инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края. При этом местные власти пока что не приняли решения о проведении масштабного исследования данной части города.

Ранее пермские археологи нашли захоронения первых жителей края и также основание самого первого храма при заводском поселке. Подобная находка может дать Перми шанс организовать исторические пространства, отметил специалист.