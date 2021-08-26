На Соловках нашли спрятанную 50 лет назад «капсулу времени»

В Соловецком монастыре нашли спрятанный 50 лет назад деревянный пенал с письмом

На колокольне Соловецкого монастыре во время реставрации нашли спрятанную 50 лет назад «капсулу времени» — деревянный пенал с письмом троих друзей. Об этом сообщил председатель местного собрания депутатов Евгений Тютюков. Его слова приводит «Подъем».

«Три друга, служивших в ВМФ в июне 1970-го года, оставили в деревянном пенале послание самим себе с обещанием вернуться на Соловки. Судя по всему, обещание осталось невыполненным», — рассказал Тютюков изданию.

Одним из авторов письма оказался Валентин Данилов, который умер в 2003 году. Он сначала служил на Соловках, а потом в Североморске. По мнению депутата, на Соловки Данилов так и не вернулся.

Ранее в Крыму нашли капсулу времени, которую 52 года назад оставили туристы-дикари, отдыхавшие в Алуште без путевки. Бутылку с посланием в будущее обнаружили отдыхающие по дороге с пляжа в гостевой дом на склоне горы. Сначала они подумали, что кто-то решил их разыграть, однако позже поняли, что письмо настоящее.