Потерянный в кинотеатре кошелек вернулся к хозяйке через 46 лет

Жительница американского города Вентура, штат Калифорния, обрела кошелек, который потеряла в кинотеатре 46 лет назад. Об этом сообщает информационное агентство AP.

В 1975 году Коллин Дистин (Colleen Distin), которой тогда было около 20 лет, потеряла кошелек в кинотеатре. Американка предположила, что он выпал из сумки, которую она поставила на пол. В кошельке был чек на 200 долларов и семейные фотографии.

На следующий день Дистин звонила в кинотеатр, но ей сказали, что кошелек никто не передавал, и пообещали перезвонить, если пропажа найдется.

В итоге 25 мая 2021 года кошелек нашел рабочий Том Стивенс (Tom Stevens) во время реконструкции кинотеатра. Вещь лежала в подвале среди оберток от конфет, обрывков билетов и банок из-под газированных напитков.

Стивенс попытался найти владелицу кошелька, используя содержавшуюся в нем информацию: старые фотографии, билет на концерт Grateful Dead 1973 года и водительское удостоверение на имя Дистин, срок которого закончился в 1976 году. Денег в кошельке не было.

Начальница предложила ему опубликовать информацию о находке в Facebook. Пользователи активно комментировали запись и поделились ею с друзьями более тысячи раз. Так новость о находке за пару часов дошла до Дистин.

В пятницу, 4 июня, американка забрала его. Она сказала, что содержимое кошелька стало для нее чем-то вроде капсулы времени. В кошельке лежали стихотворения и записки, фотографии школьных друзей американки и фотографии ее покойной матери.

Ранее сообщалось, что мужчина из шотландского города Локгелли, графство Файф, получил обратно свой кошелек, который потерял 20 лет назад. Прохожий обнаружил кошелек в кустах у того самого паба, где шотландец выпивал с друзьями 20 лет назад, и принес его в полицию.