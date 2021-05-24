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Водитель автобуса нашла косметичку с сотнями долларов и вернула ее владелице

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Кадр: upi.com

Водитель автобуса в американском городе Канзас-Сити, штат Миссури, вернула косметичку с сотнями долларов женщине, которая случайно забыла ее в салоне. Об этом сообщает издание UPI.

Водитель Андреа Раглон (Andrea Raglon) заявила, что осматривала автобус после рейса и нашла косметичку, которую чуть не выбросила.

«Я хотела выбросить ее, но она оказалась тяжелая», — рассказала американка. Открыв косметичку, Раглон увидела несколько купюр по 100 долларов. Она не стала пересчитывать наличность и положила их обратно.

При помощи диспетчера Эрики Портер (Erica Porter) Раглон решила разыскать владелицу косметички. Они узнали имя пассажирки благодаря карточке с контактом на случай проблем со здоровьем: ее звали Фей Мосс (Faye Moss). Спустя несколько часов Раглон и Портер установили ее адрес.

Дорожный инспектор Кен Льюис (Ken Lewis) нашел 76-летнюю Мосс, когда она подходила к своему дому, и отвез ее в офис транспортной компании.

Женщина рассказала, что использует косметичку как кошелек, а деньги внутри предназначалась для оплаты ипотеки. «Я не хотела никому говорить, потому что все и так обвиняют меня в том, что у меня плохая память. Я начинаю все забывать», — призналась Мосс.

Американка поблагодарила сотрудников транспортной компании за то, что они приложили столько усилий, чтобы вернуть ей косметичку. «Есть еще хорошие люди в мире», — сказала она.

Ранее сообщалось, что женщина из американского штата Калифорния собрала десятки тысяч долларов для честного бездомного, который нашел ее потерянный кошелек. За 10 дней удалось собрать около 50 тысяч долларов (3,7 миллиона рублей).

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