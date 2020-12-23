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Почтальон вернул пенсионерке случайно брошенные в почтовый ящик деньги

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Кадр: WKBW / YouTube

Почтальон вернул пожилой жительнице американской деревни Депью, штат Нью-Йорк, конверт с деньгами, который она случайно бросила в почтовый ящик вместе с открытками. Об этом сообщает издание People.

13 декабря Марша Буковски собиралась отправить по почте несколько рождественских открыток и по ошибке бросила в почтовый ящик конверт с 800 долларами (60,7 тысячи рублей) купюрами по 50 долларов. Эти деньги были предназначены на оплату ее ипотеки.

В надежде привлечь внимание почтальона пенсионерка оставила ему записку. Она даже караулила около почтового ящика с 7:30 утра в надежде застать сотрудника почтовой службы и попросить его о помощи, но безуспешно.

В конце концов, женщина связалась с представительницей почтовой службы, которая сказала ей, что конверт, вероятно, был извлечен из ящика и помещен в кипу возвращаемых отправлений, которая будет отсортирована позже. «Им нужно было отсортировать три тысячи таких писем. Мне оставалось надеяться, что кто-то будет таким же честным, как я, и вернет мне деньги», — сказала Буковски.

Через несколько дней почтальон вернул конверт американке. Все деньги оказались на месте, и Буковски поделилась новостью по телефону с семьей и друзьями. Она назвала произошедшее настоящим рождественским чудом.

Ранее сообщалось, что школьница из английского города Ливерпуль нашла у входа в магазин кошелек с крупной денежной суммой, вернула его владельцам и спасла им Рождество. Девушка проигнорировала предложения друзей забрать деньги себе и передала находку сотрудникам торговой точки.

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