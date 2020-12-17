Школьница вернула владельцам найденные деньги и спасла им Рождество

Школьница из английского города Ливерпуль нашла кошелек с крупной денежной суммой, вернула его владельцам и спасла им Рождество. Об этом сообщает издание Daily Star.

9 декабря 14-летняя Рианнон Паркинсон (Rhiannon Parkinson) шла в школу вместе с друзьями и заметила кошелек на земле перед одним из магазинов. Внутри лежали 700 фунтов (69,2 тысячи рублей). Девушка проигнорировала предложения друзей забрать деньги себе и передала находку сотрудникам торговой точки.

Позже в этот же день в магазин пришла пара по имени Мари (Marie) и Джонатан (Johnathan) и забрала деньги. Они потеряли кошелек, в котором были все их сбережения на рождественские подарки детям.

Пара отблагодарила Паркинскон, которая страдает аутизмом. Они подарили ей часть найденных денег и открытку. В открытке Мари и Джонатан написали: «Очень приятно знать, что все еще существуют честные люди». Деньги школьница решила потратить на окрашивание волос.

Мать Паркинсон, 44-летняя Сара Литерленд (Sarah Litherland), похвалила дочь. «Я так горжусь тем, что Рианнон поступила правильно. У нее был тяжелый год, но это подняло ей настроение. Теперь она везде носит с собой благодарственные открытки. Она счастлива, что помогла кому-то и спасла их Рождество», — отметила Литерленд.

Англичанка подчеркнула, что тот факт, что девочка страдает аутизмом, означает, что она легко поддается влиянию других. Но она осталась честной и устояла перед предложениями забрать деньги себе.

Управляющий магазина Майк Коулсон (Mike Coulson) отметил, что в непростые времена приятно видеть добрые поступки.

Ранее сообщалось, что житель ирландского города Дублин пытается найти таинственную женщину, которая вернула ему потерянный кошелек с деньгами. Незнакомка подбросила его кошелек в почтовый ящик, не оставив своих контактов.