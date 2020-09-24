Таинственная женщина нашла кошелек с деньгами и вернула его владельцу

Житель ирландского города Дублин пытается найти таинственную женщину, которая вернула ему потерянный кошелек с деньгами. Об этом сообщает новостной портал Dublin Live.

Дуэйн Фримен (Dwayne Freeman) рассказал, что незнакомка подбросила его кошелек в почтовый ящик, не оставив своих контактов. Он опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен ее добрый поступок, и попросил пользователей сети помочь ее найти.

Фримен хочет отыскать эту женщину, чтобы отблагодарить. «Кто-нибудь знает ее? Я бы очень хотел отправить ей сладости и цветы в знак благодарности. Если вы ее знаете, пришлите мне, пожалуйста, ее имя и номер телефона», — обратился он к пользователям Facebook.

Ирландец предполагает, что незнакомка нашла его адрес на водительском удостоверении, которое также находилось в кошельке. «Так приятно осознавать, что в мире не перевелись такие замечательные люди, — говорит он. — Я очень хочу выразить ей свою благодарность». Публикация Фримена собрала более 200 репостов и попала в международную прессу.

Ранее сообщалось о группе велосипедистов из американского города Форт-Брагг, штат Калифорния, которая нашла кошелек с четырьмя тысячами долларов наличными. Они разыскали владельца денег в Facebook и связались с ним через общего знакомого.

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