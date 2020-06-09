Обедневший из-за коронавируса мужчина нашел тысячи долларов и вернул их хозяйке

Житель канадской провинции Британская Колумбия, обедневший и оставшийся без бизнеса из-за пандемии COVID-19, нашел сумку с тысячами канадских долларов и вернул ее владелице. Об этом сообщает местный новостной портал Keremeos Review.

2 июня Ривер Джонсон (River Johnson) пошла в продуктовый магазин Walmart и взяла сумку, в которой лежали отложенные на бизнес семь тысяч канадских долларов (356,8 тысячи рублей). В спешке женщина оставила сумку с деньгами на прилавке и покинула здание. Свою потерю она обнаружила, только когда добралась до дома.

Джонсон предположила, что сумка могла остаться в Walmart. Она позвонила в магазин в нерабочее время, однако, к ее удивлению, один из работников, Ральф Бьюзин (Ralph Buisine), подошел к телефону. Он заверил обеспокоенную канадку, что он нашел деньги и положил их в сейф до ее возвращения.

«Он, безусловно, герой, он спас мой бизнес, — говорит Джонсон. — Я уже теряла кошельки, в которых было даже меньше денег, чем сейчас. Мне никогда их не возвращали, либо отдавали уже пустыми».

Когда Джонсон приехала за сумкой, она узнала, что из-за кризиса на фоне пандемии COVID-19 Бьюзин лишился собственного бизнеса — фитнес-клуба 9Round Fitness. «Я не знаю, как бы я поступила на его месте, учитывая все его проблемы. Но он не стал прикарманивать деньги. Он убедился, что мне вернули сумку».

Джонсон пожелала отблагодарить честного работника, но представители Walmart не разрешили передавать их сотруднику какие-либо подарки или деньги, так как это идет вразрез с внутренней политикой сети. Тогда она создала страницу на краудфандинговой платформе GoFundMe, где рассказала историю Бьюзина и его семьи и призвала окружающих помочь им пережить непростое время.

Ранее сообщалось, что в нью-йоркской пиццерии официант вернул не оставившей чаевых посетительнице банковский чек на сотни тысяч долларов. Женщина обедала с дочерью в Patsy's и забыла чек, предназначенный на первоначальный взнос за квартиру.

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