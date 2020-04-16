Работница магазина нашла на кассе деньги и вернула их забывчивому покупателю

В американском городе Хьюстон, штат Техас, супервайзер нашла на кассе почти 200 долларов и вернула их забывчивому покупателю. Об этом представители сети магазинов самообслуживания Costco сообщили в официальном Instagram-аккаунте.

Инцидент произошел несколько недель назад. Посетитель по имени Джон расплатился за товары, но отвлекся и забыл на кассе сдачу в 194 доллара (14,5 тысячи рублей). Когда покупатель ушел, супервайзер Кристина заметила забытые им деньги. Благодаря тому, что у Джона была карта постоянного покупателя, Кристина смогла найти в базе данных его номер телефона.

Работница позвонила Джону домой и сообщила, что хочет вернуть ему оставленную на кассе сдачу. Сначала покупатель решил, что его пытаются обмануть мошенники, но после встречи с Кристиной понял, что ошибся. «Он даже и не подозревал, что забыл в магазине деньги, — пояснила супруга Джона, Барбара. — В это полное стресса время добрый поступок Кристины и всего персонала Costco восхищает, как никогда».

Ранее в мае сообщалось, что в нью-йоркской пиццерии официант вернул не оставившей чаевых посетительнице банковский чек на сотни тысяч долларов. Женщина обедала с дочерью в Patsy's и забыла чек, предназначенный на первоначальный взнос за квартиру.

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