Честный уборщик нашел и вернул хозяину потерянные деньги на Новый год

В Сингапуре честный уборщик вернул владельцу потерянный бумажник с крупной денежной суммой и другими ценностями. Об этом сообщает AsiaOne.

Мужчина обронил бумажник, когда вместе с семьей ходил в кино. Во время сеанса он отлучился в туалет, а после возвращения понял, что деньги исчезли. В бумажнике лежали все средства, отложенные на покупки перед Китайским Новым годом, который в этом году празднуется 25 января.

Семья полагала, что больше не увидит потерянного, но все же рассказала о пропаже сотрудникам кинотеатра и полиции. К их удивлению, на следующий день из кинотеатра позвонили и попросили забрать бумажник и деньги, которые нашел уборщик.

В 2014 году сообщалось, что китайский таксист вернул пассажирам забытые 170 тысяч юаней. Он нашел бумажный пакет с деньгами на заднем сиденье своей машины и сразу же поспешил вернуть всю сумму рассеянным владельцам.

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