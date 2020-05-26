Автомойщик нашел чек на сотни долларов и вернул его владельцу

В США честный работник автомойки Evans Street Car Wash нашел чек на 1,2 тысячи долларов (85,7 тысячи рублей) и вернул его владельцу. Об этом сообщается на сайте телестанции WITN-TV.

Автомойщик Антонио Эрнандес (Antonio Hernandez) был на смене, когда обнаружил в мусорном ведре чек на сотни долларов. Хозяин денег Чарльз Томпсон (Charles Thompson) не догадывался, что налоговая США сделала ему стимулирующую выплату в связи с пандемией COVID-19. Каким-то образом выписанный на его имя чек оказался в мусорном баке на автомойке.

Эрнандес и его дочь Мишель Альварадо (Michelle Alvarado) нашли контакты Томпсона и передали ему чек. «Я и не думал, что получу чек, поскольку в прошлом году я переехал, а в базе данных был мой прежний адрес проживания», — говорит он. Томпсон признался, что деньги пришлись как нельзя кстати. Он задолжал за съемную квартиру и усердно работал на стройке, чтобы свести концы с концами.

«Эти деньги помогли мне снова встать на ноги, — признался ветеран. — Мне было непросто, как и многим другим ветеранам. Просто мы не любит жаловаться».

Эрнандес и Альварадо отметили, что они были счастливы помочь Томпсону. «Для него было очень важно получить этот чек. Конечно, мы вернули бы ему эти деньги, еще и учитывая сложившуюся ситуацию. Мы рады, что чек теперь у него», — заключила Альварадо.

В прошлом году сообщалось, что в нью-йоркской пиццерии официант вернул не оставившей чаевых посетительнице банковский чек на 424 тысячи долларов (30,3 миллиона рублей по текущему курсу). Женщина обедала с дочерью в Patsy's и забыла чек, предназначенный на первоначальный взнос за квартиру.

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