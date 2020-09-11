Велосипедисты нашли кошелек с крупной суммой денег и вернули его хозяину

Группа велосипедистов в американском городе Форт-Брагг, штат Калифорния, нашла кошелек с четырьмя тысячами долларов (301,4 тысячи рублей) наличными и вернула его владельцу. Об этом сообщает издание UPI.

В воскресенье, 6 сентября, около 10 утра по местному времени группа велосипедистов поехала кататься. Одна из участниц велопрогулки, Сьюзен Ларсен (Susan Larsen), заметила на земле банкноту в 100 долларов (7,5 тысячи рублей). Затем спортсмены увидели еще несколько банкнот, разбросанных по округе.

Велосипедисты собрали деньги — четыре тысячи долларов банкнотами по 100 долларов, а также более мелкие купюры. Рядом они нашли кошелек с водительским удостоверением, банковскими картами и чеками, которые были датированы предыдущим днем.

Группа нашла владельца кошелька в Facebook и связалась с ним через общего знакомого.

«Спустя пару часов он вернулся в Форт-Брагг и забрал свои деньги и бумажник у Сьюзен дома. Сказать, что он был счастлив и благодарен — это не сказать ничего. Его почти трясло от осознания удачи и доброты незнакомцев», — подчеркнул другой велосипедист, Филип Цверлинг (Philip Zwerling).

Хозяин кошелька, молодой мужчина, рассказал, что оставил вещь на прицепе своего грузовика, когда остановился на заправке. Он заметил отсутствие бумажника только через несколько часов. Мужчина пояснил, что кошелек, должно быть, упал с автомобиля, когда он уехал с заправки.

Водитель отметил, что у него было так много наличности, так как в этот день он планировал купить новый трейлер.

Ранее сообщалось, что житель американского города Латроб, штат Пенсильвания, нашел конверт с деньгами и вернул его хозяину. Оказалось, что деньги потерял 75-летний бездомный мужчина, который занял их, чтобы снять квартиру.