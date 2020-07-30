Мужчина вернул случайно переведенную ему на счет крупную сумму и прославился

Житель Южно-Африканской Республики вернул отправителю деньги, которые тот по ошибке перечислил на его банковский счет. Об этом сообщает издание Briefly.

Во вторник, 28 июля, Вондайл Нтули (Wandile Ntuli) рассказал в Twitter, что незнакомец случайно перевел на его банковский счет девять тысяч рэндов (39,4 тысячи рублей). Отправитель был расстроен ошибкой и связался с Нтули.

Вместо того чтобы оставить деньги себе, автор поста вернул их законному владельцу.

В подтверждение своих слов Нтули приложил скриншоты состояния своего счета. «Я отправил их обратно, ребята», — написал он.

Пост быстро стал вирусным, и жители ЮАР выразили одобрение Нтули. Один из них написал: «Благослови тебя бог, Вондайл. То, что ты сделал, — очень хороший поступок». «Просто подписался на тебя, потому что ты хороший человек», — отметил другой.

Многие хвалили Нтули за его честность. Они признавали, что не поступили бы так, как он. «Я бы даже не прочитал сообщение или СМС на этот счет. Выключил бы телефон, пока снимал бы деньги в банке», — написал один из пользователей.

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