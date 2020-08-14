Мужчина нашел конверт с крупной суммой денег и вернул его бездомному

Житель американского города Латроб, штат Пенсильвания, нашел конверт с деньгами и вернул его хозяину — бездомному мужчине. Об этом сообщает сайт телеканала CBS Pittsburgh.

Нолан Шандел (Nolan Schandel) шел по улице вместе со своей девушкой и увидел на земле конверт. «Вот будет забавно, если он полон денег», — сказал американец своей подруге. Внутри, действительно, оказалось 1800 долларов (132 тысячи рублей).

Шандел отнес конверт в полицию. Оказалось, что деньги потерял 75-летний бездомный мужчина, который занял их, чтобы снять квартиру.

«Ему были нужны эти деньги. Он отчаянно искал их, и все его друзья помогали ему в этом. Он был очень рад, когда узнал, что получит свои средства назад», — сказал шеф полиции Латроба Джон Слисмен (John Sleasman).

Бездомный дал Шанделу вознаграждение за находку и пожертвовал немного денег полиции на благотворительность. «Меня просто так воспитали — что надо делать правильные вещи», — сказал Шандел.

Ранее сообщалось, что житель Южно-Африканской Республики вернул отправителю деньги, которые тот по ошибке перечислил на его банковский счет. Жители ЮАР выразили одобрение Нтули.