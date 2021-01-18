Для вернувшего потерянный кошелек честного бездомного собрали тысячи долларов

Женщина из американского штата Калифорния собрала десятки тысяч долларов для честного бездомного, который нашел ее потерянный кошелек. Об этом сообщает Unilad.

В начале декабря Эвелин Топпер (Evelyn Topper) забыла кошелек в кафе, куда она заглянула со своей 12-летней внучкой. «В этом маленьком кошельке было все, — сетует она. — Все мои кредитки, банковские карты, карточка Medicare (программа льготного медстрахования для пенсионеров и инвалидов — прим. «Ленты.ру»). Все, что у меня есть».

На следующий день Топпер позвонил бездомный мужчина, представившийся Шоном Карри (Sean Currey). Он рассказал, что обнаружил ее кошелек на помойке возле кафе и хочет его вернуть. По его словам, друг советовал оставить находку себе, но ему не позволила совесть.

Внучка Топпер решила отдать бездомному 475 долларов (35 тысяч рублей), которые получила в подарок на день рождения. В свою очередь, семья женщины начала сбор денег на краудфандинговом сервиса GoFundMe. Средства будут потрачены на жилье для Карри, а в перспективе — и для других местных бездомных. За 10 дней удалось собрать около 50 тысяч долларов (3,7 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что школьница из Ливерпуля (Великобритания) нашла у входа в магазин кошелек с крупной денежной суммой, вернула его владельцам и спасла им Рождество. Девушка проигнорировала предложения друзей забрать деньги себе и передала находку сотрудникам торговой точки.