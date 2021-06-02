Потерянный кошелек 20 лет пролежал в кустах у паба и вернулся к хозяину

Мужчина из шотландского города Локгелли, графство Файф, получил обратно свой кошелек, который потерял 20 лет назад. Историю возвращения бумажника к хозяину опубликовал Daily Mail.

37-летний Райан Сеймур (Ryan Seymour) рассказал, что потерял кошелек с 60 фунтами стерлингов (примерно 2,5 тысячи рублей по курсу 2001 года), пластиковыми картами и документами во время посещения паба в городе Данфермлин в 2001 году.

Сеймур давно забыл о пропаже, однако в начале мая 2021 года с ним в Facebook связался сотрудник полиции Данфермлина по имени Джиллиан. Он поинтересовался, не терял ли Сеймур кошелек много лет назад. Как выяснилось, некий прохожий обнаружил кошелек в кустах у того самого паба, где шотландец выпивал с друзьями 20 лет назад, и принес его в полицию.

К удивлению мужчины, пластиковые карты, пропуск на работу и удостоверение личности оказались на месте — пропали только деньги. «Забавно было снова увидеть себя молодым на фотографиях», — рассказал Сеймур. Он добавил, что больше всего его развеселила карточка из проката видеокассет.

Ранее сообщалось, что школьница из американского города Покосон, штат Вирджиния, потеряла кошелек и получила его обратно спустя 70 лет. В 1951 году девушка положила кошелек на выступ в спортзале. Когда она подошла, чтобы забрать вещь, оказалось, что кошелек провалился в отверстие позади выступа.