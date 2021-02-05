Мужчина потерял кошелек на антарктической станции и получил его 53 года спустя

Житель американского города Сан-Диего, штат Калифорния, получил назад кошелек, который потерял 53 года назад во время работы на отдаленной метеостанции в Антарктике. Об этом сообщает издание UPI.

В январе жителю американского штата Нью-Хэмпшир Стивену Декато (Stephen Decato), ранее работавшему на агентство, которое занимается исследованием снежного покрова в Антарктике, позвонил его бывший начальник и попросил помочь найти владельцев двух кошельков. Их нашли при сносе здания в самом южном поселке на планете — антарктической станции Мак-Мердо.

В одном из них хранились документы на имя Пола Гришема (Paul Grisham), который в октябре 1967 года находился в Мак-Мердо в качестве метеоролога флота США.

Дочь Декато связалась с представителем некоммерческой организации Indiana Spirit of 1945. Тот, в свою очередь, обратился за помощью к Гэри Коксу (Gary Cox) из Ассоциации метеорологов флота, чтобы он помог найти владельца кошелька.

Кокс связался с Гришемом, который также является членом ассоциации. Мужчина не помнил о потере документов.

В кошельке Гришем обнаружил свое флотское удостоверение, водительские права, налоговую декларацию, рецепт домашнего коктейля с ликером Калуа, купон на пиво, квитанции за денежные переводы жене и карточку с информацией о действиях в случае различных катастроф.

Фотографии второго кошелька Indiana Spirit of 1945 разместили на своей странице в Facebook. Как выяснилось, бывший владелец вещи уже умер, однако находку вернули его родственникам.

Ранее сообщалось, что мусорщик из турецкого города Бурса нашел кошелек, который год назад потеряла работница сферы здравоохранения из английского города Харлоу, графство Эссекс. Британка никогда не бывала в Турции и не могла понять, как кошелек мог оказаться за тысячи километров от нее.