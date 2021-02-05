Из жизни
 
Последние новости
Стало известно о высылке иностранных дипломатов из России
Модель сделала татуировку на глазных яблоках и рассказала о травле незнакомцев
СПЧ назвал число раненых протестующих и силовиков на акциях в Москве
Преемник Меркель призвал не отказываться от «Северного потока-2» из-за Навального
Россияне раскрыли популярные схемы обмана туристов на рынке в Сочи
Двое мужчин спасли дом от лесного пожара с помощью чайника и бутылки из-под рома
Ефремова привезут в Москву
Британский рэпер захотел детей от экс-солистки «Серебра»
Российский миллиардер в третий раз попытается избавиться от яхты
Друг рассказал об исчезновении Ефремова из колонии
Новости партнеров
Прослушать новость

Мужчина потерял кошелек на антарктической станции и получил его 53 года спустя

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Житель американского города Сан-Диего, штат Калифорния, получил назад кошелек, который потерял 53 года назад во время работы на отдаленной метеостанции в Антарктике. Об этом сообщает издание UPI.

В январе жителю американского штата Нью-Хэмпшир Стивену Декато (Stephen Decato), ранее работавшему на агентство, которое занимается исследованием снежного покрова в Антарктике, позвонил его бывший начальник и попросил помочь найти владельцев двух кошельков. Их нашли при сносе здания в самом южном поселке на планете — антарктической станции Мак-Мердо.

В одном из них хранились документы на имя Пола Гришема (Paul Grisham), который в октябре 1967 года находился в Мак-Мердо в качестве метеоролога флота США.

Дочь Декато связалась с представителем некоммерческой организации Indiana Spirit of 1945. Тот, в свою очередь, обратился за помощью к Гэри Коксу (Gary Cox) из Ассоциации метеорологов флота, чтобы он помог найти владельца кошелька.

Кокс связался с Гришемом, который также является членом ассоциации. Мужчина не помнил о потере документов.

В кошельке Гришем обнаружил свое флотское удостоверение, водительские права, налоговую декларацию, рецепт домашнего коктейля с ликером Калуа, купон на пиво, квитанции за денежные переводы жене и карточку с информацией о действиях в случае различных катастроф.

Фотографии второго кошелька Indiana Spirit of 1945 разместили на своей странице в Facebook. Как выяснилось, бывший владелец вещи уже умер, однако находку вернули его родственникам.

Ранее сообщалось, что мусорщик из турецкого города Бурса нашел кошелек, который год назад потеряла работница сферы здравоохранения из английского города Харлоу, графство Эссекс. Британка никогда не бывала в Турции и не могла понять, как кошелек мог оказаться за тысячи километров от нее.

Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
Wallet lost 53 years ago in Antarctica returned to owner
Кошелек не бывавшей в Турции британки спустя год нашелся в турецком городе
Мужчина нашел потерянный 25 лет назад кошелек с деньгами и вернул его хозяину
Потерянное 38 лет назад в Германии кольцо нашлось на американском пляже
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0212 декабря 2020
Ричард Филлипс

«Я не жалуюсь»

История невиновного мужчины, который отсидел 46 лет в тюрьме и сумел сохранить любовь к жизни
13:06 2 февраля

Диетологи назвали самые полезные каши на завтрак

12:05 2 февраля

18-сантиметровая рыба проскользнула в горло рыбака

11:15 2 февраля

Диетолог назвала способ здорово питаться без мяса

Из жизни00:01 9 декабря 2020
Кристиан Бала в зале суда

«Его убила слепая ревность»

Жестокое преступление годами оставалось нераскрытым. Разгадку обнаружили в провокационном романе
10:13 2 февраля

Агрессивная акула поохотилась в нескольких метрах от мужчин и попала на видео

09:30 2 февраля

Крокодил выскочил из озера и растерзал беременную женщину

08:11 2 февраля

Мужчина разбогател благодаря интуиции и решил потратить деньги на похороны отца

Из жизни00:0127 ноября 2020

«Я хотел перемен и получил их»

Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
13:24 1 февраля

Девушка лишилась способности узнавать людей по лицам из-за редкой болезни

12:03 1 февраля

Лягушка забралась в убежище паука и стала его добычей

11:10 1 февраля

Врач назвала продлевающие молодость продукты

Россия
Раскрыт срок хранения «Спутника V» в обычном холодильнике
Спецприемник в Сахарово переполнился после несанкционированных акций в Москве
Ночи в автозаках, забитые камеры и койки без матрасов: что происходило внутри
Врач рассказал о характере антител к коронавирусу
Более 90 процентов жителей домов престарелых в Москве привились от коронавируса
«Вжимал меня в диван и фотографировал»
Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
Москва закупила более 30 инновационных МРТ-аппаратов
Премьер-министр Японии Рютаро Хасимото и Борис Ельцин «Они могли стоить Ельцину политической карьеры»
75 лет назад Курилы вошли в СССР. Как Россия объявила острова своими и чуть не потеряла их в 90-е?
Все материалы
Мир
Стало известно о высылке иностранных дипломатов из России
Великобритания выслала притворявшихся журналистами китайских шпионов
В бундестаге предложили ввести мораторий на строительство «Северного потока-2»
«Это возвращение к темным временам»
Как борец за свободу и демократию стала пособницей геноцида и довела Мьянму до военного переворота
Экс-начальника Генштаба Сербии посадили в тюрьму за шпионаж в пользу США
Все материалы
Бывший СССР
Мир в конце тоннеля
Азербайджан обещает Карабаху светлое будущее. Почему в Армении этому не рады?
Борщ важнее, чем Лавра
Или культурные приоритеты украинской власти
Избранный президент Киргизии Садыр ЖапаровДиктатура в законе
В Киргизии завершилась революция, президентом стал бывший арестант. Куда поведет страну новый лидер?
Нет слов
В Киеве решились окончательно разорвать связь с Россией. Украинцам запретят говорить по-русски
Все материалы
Экономика
Пленных не берут
Простые американцы объединились, чтобы наказать игроков с Уолл-стрит. Богачи теряют целые состояния
Мятежный остров спас США в торговой войне с Китаем
Ваше сиятельство
В мире появился новый автогигант. Удастся ли ему победить крупнейших конкурентов?
С «Норникеля» взыскали 146 миллиардов рублей из-за аварии на ТЭЦ
Печальные приключения «Николы»
Правоохранители открыли новое уголовное дело против собственников производителя кваса
«МегаФон» протянет высокоскоростной интернет до Анадыря
«С 90 бутылок из 100 не платился ни акциз, ни НДС»
Бывший владелец холдинга «Кристалл-Лефортово» — о крупнейшей афере на водочном рынке
Все материалы
Силовые структуры
Навальному заменили условный срок на реальный и отправили в колонию на 3,5 года
Он проведет в заключении 2 года и 8 месяцев. Суд зачел ему год домашнего ареста
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
«Зал так и ахнул»
Депутата Госдумы судят за крупнейшую в истории России взятку. Деньги для него забирали жена и теща
Все материалы
Наука и техника
Nokia воскресит легендарный телефон
Обнаружено самое эффективное средство против ОРВИ
«Система-Биотех» создала выявляющие мутантные штаммы коронавируса тесты
Описана новая проблема Cyberpunk 2077
Все материалы
Спорт
После Хабиба
Нурмагомедов не торопится возвращаться в UFC. Кто станет новым королем ММА?
Охота на «красных дьяволов»
Суперматч МЮ с «Арсеналом» и шанс для «Сити» упрочить лидерство — главные интриги тура АПЛ
Теннисистка во время матча«Это был ад»
Во Франции тренер годами насиловал юных учениц и снимал их на видео. Почему этого никто не замечал?
Юрген Клопп и Жозе МоуриньюБританский экватор
Битва Моуринью с Клоппом и первый матч «Челси» после отставки Лэмпарда — главные интриги тура АПЛ
Все материалы
Культура
Актера Александра Збруева госпитализировали с пневмонией
Кровавая Луна
Советский космос, падение Европы и охотница на каннибалов: главные сериалы февраля
В США скрыли фильмы о биржевой торговле после мести юзеров Reddit инвестфондам
«Он снимал с них кожу, исследуя мышцы и кости»
Как фанатичная тяга к вскрытию трупов помогла Микеланджело создать легендарного Давида
Популярный рэпер вставит в лоб бриллиант почти за два миллиарда рублей
Можно плакать
Работала с Мадонной, скрывала личность и выпустила революционный альбом — умерла артистка Sophie
Российскому режиссеру пообещали расправу при провале сериала The Last of Us
Все материалы
Интернет и СМИ
Познер объяснил разницу между протестами в России и США
Дело благородное
В России взялись за поддержку благотворительности. Как это отразится на тех, кому нужна помощь?
У границ России заметили американские киберподразделения
Пользователей WhatsApp предупредили о новой угрозе безопасности
«Я покажу тебе, кто босс этой качалки»
Как низкопробное гей-порно из 90-х покорило весь мир и превратилось в целую вселенную
Бывшие участницы «Последнего героя» рассказали о закулисье передачи
«Учат весь мир свободе слова»
 
Все материалы
Ценности
Ким Кардашьян вернула в моду прическу из 90-х
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»
Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
Беременная невеста российского миллиардера снялась топлес в спущенных джинсах
Только для избранных
Роскошь, дешевый алкоголь и никаких женщин: как появились элитные мужские клубы
Девушка показала женскую одежду на спящем муже и рассмешила покупателей
Рекламная кампания Calvin Klein с Кендалл ДженнерРуки прочь
Любимая вещь европейских богачей вернулась в моду. 200 лет назад в России она была под запретом
Девушка похудела и прославилась из-за сходства с известной моделью
Все материалы
Путешествия
Белая смерть
Соль, женский труд и проституция. Чем живут селения на берегах самых крупных озер Африки?
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший
Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
«Местные не осуждают любовь за деньги»
Шашлычные, цыганки и русские в джунглях: что искать туристу в Колумбии?
Кровавая крепость
Расстрелы, отравления и чума: что творилось за стенами замка исламских правителей
Все материалы
Из жизни
Диетолог рассказала о похудении без изнурительных упражнений
Женщина скрыла заражение коронавирусом от близких и погубила всю семью
«Швейцарцы говорят, что русская речь звучит как музыка»
История девушки из России, основавшей университет в Швейцарии
Женщина родила в состоянии комы и впервые увидела ребенка спустя три месяца
Кокаиновое наследие
Бегемоты главного наркобарона мира Эскобара захватили Колумбию. Никто не знает, как их остановить
Енот забрался в машину на стоянке аэропорта и отказался уходить из-за непогоды
«Как будто началась война»
В американском городке решили построить утопию без налогов и законов. Все испортили дикие звери
Все материалы
Новый Renault Duster для России проверили на безопасность
Коп в отставке: 30 лет славному Ford Crown Victoria
Чествуем автомобиль, который в голливудском кино вынес больше, чем на службе московской ГИБДД
Перечислены автомобили, которыми больше всего довольны владельцы
Вдохновленный пустыней: Ford представил новый F-150 Raptor
«Горячая» версия пикапа в третьем поколении нарастила внедорожный потенциал
Nissan представил новый Pathfinder, который доберется до России
Первый тест 8-местного кроссовера Hyundai Palisade
Знакомимся с новой моделью Hyundai — флагманским кроссовером Palisade — на российских дорогах
Представлен новый Nissan Frontier с ностальгической внешностью
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы