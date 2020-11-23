Мужчина нашел потерянный 25 лет назад кошелек с деньгами и вернул его хозяину

Житель австралийского штата Новый Южный Уэльс обнаружил на пляже потерянный 25 лет назад кошелек с деньгами. Об этом сообщает портал 9News.

Джозеф Бьюз гулял по побережью в деревне Леннокс Хед и случайно заметил в песке старый кошелек. Внутри лежали просроченные банковские карты и пять австралийских долларов. Бьюз сфотографировал находку и выложил снимок в местной группе в Facebook.

«Пол Дэвис. На пляже нашли ваш кошелек. К несчастью, все кредитки просрочены, но пятидолларовая купюра все еще может пригодиться. Можно сказать, 25 лет назад вы купили будущему себе кружку кофе. Йеху!» — написал Бьюз, сопроводив пост фотографией кошелька.

Австралийка Джоди Дэвис наткнулась на публикацию и поняла, что кошелек принадлежит двоюродному брату ее мужа. Она отправила Полу Дэвису скриншот объявления. Тот подтвердил, что в 1994 году потерял кошелек, когда праздновал Новый год с друзьями в Леннокс Хеде.

В пятницу, 20 ноября, Бьюз встретился с владельцем кошелька и вернул его утерянную вещь. Чтобы отблагодарить Бьюза, Дэвис принес упаковку из шести банок пива, которое они распили во время разговора.

Ранее сообщалось, что американка Донна Браун обрела кошелек, потерянный полвека назад во время похода в кинотеатр. В 2020 году владелец кинотеатра делал ремонт здания и обнаружил кошелек Браун.