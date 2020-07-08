15-летняя девочка потеряла кошелек и обрела его через 58 лет

Жительница американского города Лодай, штат Калифорния, обрела кошелек, потерянный полвека назад. Об этом сообщает сайт The Epoch Times.

В 1962 году, будучи 15-летней девочкой, Донна Браун (Donna Brown) потеряла свой красный кошелек во время похода в кинотеатр. Она забыла его, когда отправилась мыть руки в туалет. Когда Браун осознала свою ошибку и вернулась, кошелька уже не было.

Кошелек содержал ценную коллекцию черно-белых снимков, ее счастливый серебряный доллар, документы и разрешение на работу. Браун восстановила документы и забыла о потере на долгие десятилетия.

В 2020 году с Браун неожиданно связался владелец кинотеатра Терри Кларк (Terry Clark). Он начал ремонт в старом здании кинотеатра, чтобы сделать из него общественный центр искусства. В ходе ремонтных работ строители обнаружили красный кошелек Браун. Оказалось, вещь забросили на чердак над туалетом, и он упал за стену.

Кларк нашел внутри фотографии и решил разыскать владелицу кошелька. Учитывая, сколько времени прошло, он понимал, что сделать это будет непросто. 20 мая владелец кинотеатра опубликовал снимок находки в Facebook, и в течение нескольких часов он узнал, кому он принадлежал.

Браун была счастлива воссоединиться с потерянной вещью, хотя ее счастливый серебряный доллар отсутствовал. Сентиментальная американка решила восстановить кошелек до состояния, в котором он был в 1962 году, и нашла серебряный доллар тех времен, который заменил оригинал.

Ранее сообщалось, что в школе американского штата Иллинойс нашли 15 кошельков, которые, предположительно, украли 75 лет назад. Владелица одного из кошельков нашлась и обрела хранившиеся в нем памятные для нее фотографии.

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