Строитель обнаружил капсулу времени и раскрыл 100-летнюю тайну

Строитель, занимавшийся реставрацией галереи «Сарджент» в новозеландском городе Вангануи, обнаружил капсулу времени, оставленную его коллегами более 100 лет назад, и раскрыл тайну постройки здания. Об этом сообщает 1 News.

Ричард Ауа (Richard Awa) сверлил стену, когда наткнулся на нишу, в которой хранилась капсула времени, оставленная в 1918 году рабочими. Среди артефактов были фотографии, открытка сына бригадира Джона Корнфута Броуди (John Cornfoot Brodie) с фронта, старые газеты и другие вещи.

Самой интересной находкой оказалось письмо самого Броуди, в котором он раскрыл тайну постройки галереи. Оказалось, что настоящим автором проекта здания был 21-летний архитектор Дональд Хоси (Donald Hosie), погибший в 1917 году, а не его начальник Эдмунд Энскомб (Edmund Anscombe), как считалось ранее.

После того, как Хоси ушел на фронт, Энскомб указал свое имя на камне, заложенном в основание галереи и присвоил лавры молодого коллеги. 21-летний архитектор погиб через три недели после начала строительства, однако рабочие знали, кто истинный автор проекта, потому что предварительно консультировались именно с ним.

«Молодой человек, убитый во Франции, должен был получить всю славу», — написал Броуди.

Вещи, найденные в капсуле времени, будут выставлены в филиале галереи, которая на данный момент закрыта на реконструкцию. Кроме того, администрация ведет поиски родственников Джона Броуди, чтобы рассказать им о находке.

Ранее сообщалось, что в американском штате Нью-Йорк строители нашли под знаменитым домом-музеем Roslyn Grist Mill капсулу времени с деньгами из 1917 года. Под домом обнаружили старую бутылку из-под молока, в которой лежали два рукописных письма и монеты.