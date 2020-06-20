Хозяйка дома увидела капсулу времени из 1987 года и разрыдалась

Жительница британского города Лидс разрыдалась, увидев сделанную в 1987 году капсулу времени, которую нашли строители. Об этом сообщает издание Mirror.

По данным издания, в 1987 году трехлетняя Кимберли Колбек и ее братья Эндрю и Кристофер 12 и 8 лет, сидя на террасе своего дома в окрестностях Лидса, создали капсулу времени. Они написали карандашом записки, свернули их в трубочку и затолкали в стеклянную бутылку, которую позже отец помог спрятать в стене строившейся в их доме кухни.

33 года спустя занимавшиеся перестройкой собственности строители обнаружили бутылку с надписью «Прочти» и передали ее хозяйке. В записках был указан возраст и род занятий всех создателей капсулы: «Эта записка оставлена двенадцатилетним Эндрю Кобеком, восьмилетним Кристофером Колбеком и трехлетней Кимберли Колбек 28 июля 1987 года».

Строители нашли еще одну капсулу, сделанную двумя годами позже Эндрю. В ней говорилось, что записка написана в День святого Валентина в 1989 году. По словам 36-летней хозяйки дома, для нее и ее семьи находка стала радостью со слезами на глазах: Эндрю пропал несколько лет назад, поэтому написанные им в 1987 году слова особенно ценны для его близких.

Семью постигла еще одна беда — глава семейства, отец Эндрю, Кимберли и Кристофера, и без того страдавший деменцией, заразился коронавирусом. С марта он находился в больнице и не мог встретиться с родными. Кимберли отметила, что надеется, что отец узнает их записки и капсулу времени. Она призналась, что счастлива обрести столь важную частичку своего детства и планирует создать новую капсулу времени вместе с дочерью.

15 мая сообщалось, что строители в польском городе Замбице нашли в шпиле церкви XVIII века капсулу времени, датируемую 1797 годом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru