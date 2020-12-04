Под знаменитым домом нашли капсулу времени с посланием из 1917 года

В американском штате Нью-Йорк строители нашли под знаменитым домом-музеем капсулу времени с деньгами из 1917 года. Об этом сообщает Daily Star.

Бригада рабочих реставрировала исторический памятник Roslyn Grist Mill — один их немногих сохранившихся в США каркасных зданий голландского колониального стиля. Во время ремонтных работ под домом обнаружили старую бутылку из-под молока, в которой лежали два рукописных письма и монеты.

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Капсулу времени поместили 103 года назад во время другого проекта реставрации. Записки были на разных языках — на английском и итальянском. Английская версия принадлежала владельцу столярной мастерской Стивену Спидлингу. Письмо на итальянском языке написал Ромоло Каппарелли. Он указал в послании, что именно он спроектировал для здания кровлю из бетона. Каппарелли пожелал, чтобы его архитектурное решение вошло в историю.

«Обратите внимание, это подарок, который я для вас подготовил, — писал итальянец. — Ромоло Каппарелли придумал бетонную кровлю и возвел стены в период 1916-17-х годов. Так что запомните нас, ваш первый каменщик Ромоло Каппарелли». Его внучка Пэм Стори подтвердила, что дедушка родился в Италии, но позже переехал в Нью-Йорк и участвовал в строительстве Roslyn Grist Mill.

По словам Стори, отец рассказывал ей, что Каппарелли спрятал под зданием капсулу времени. Кроме того, он оставил у главного входа в дом свои инициалы. «Я так рада, что послание нашли, и оно в довольно хорошем состоянии», — отметила внучка.

Когда реставрация закончится, найденные предметы станут экспонатами музея.

Ранее сообщалось, что строители в польском городе Замбице нашли в шпиле церкви XVIII века капсулу времени, датируемую 1797 годом. Послание из прошлого обнаружили во время ремонтных работ в церкви.