В Ирландии нашли капсулу времени с российского ледокола

На северо-западе Ирландии серферы нашли на побережье капсулу времени с российского ледокола. Об этом сообщает местный новостной портал Donegal Daily.

1 ноября Конор Макклори и Софи Керран проверяли погодные условия для серфинга и заметили на берегу металлический объект. Пара обнаружила, что на предмете есть гравировка на русском языке, и решила, что внутри бомба. «Затем я увидел дату и подумал, что там может храниться чей-то прах, поэтому я не стал заглядывать внутрь», — вспоминает мужчина.

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Макклори показал находку русскоговорящему знакомому. Тот перевел надпись и сказал, что на берегу оказалась капсула времени двухлетней давности. Ирландцы вскрыли сосуд и обнаружили внутри письма на английском и русском языках, фотографии, меню из ресторана, пивные крышки и винные пробки, а также контактные данные. Капсулу времени оставили в 2018 году пассажиры и экипаж российского атомного ледокола «50 лет Победы».

Серферам удалось связаться с жительницей Санкт-Петербурга, чей контакт был указан в одном из писем. Оказалось, создатели капсулы времени надеялись, что их письма и памятные вещи обнаружат не раньше чем через 30-40 лет. Россиянка объяснила, что сосуд был помещен в ледник на Северном полюсе. «Значит, лед растаял, и капсула преодолела более четырех тысяч километров за два года», — отметила она.

Ранее житель американского штата Аляска Тайлер Иванофф (Tyler Ivanoff) обнаружил бутылку с посланием на русском языке времен СССР. Подробнее о необычной находке он рассказал в разговоре с «Лентой.ру». Американец признался, что хочет передать привет автору письма и сообщить ему, что он нашел его записку.