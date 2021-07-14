Туристы в Крыму нашли оставленную 52 года назад бутылку с посланием в будущее

Отдыхающие нашли в Алуште капсулу времени, которую 52 года назад оставили туристы-дикари

В Крыму нашли капсулу времени, которую 52 года назад оставили туристы-дикари, отдыхавшие в Алуште без путевки. Об этом сообщает «Подъем».

Бутылку с посланием в будущее обнаружили отдыхающие по дороге с пляжа в гостевой дом на склоне горы. Сначала они подумали, что кто-то решил их разыграть, однако позже поняли, что письмо настоящее.

Эта бумага свидетельствует о том, что здесь, то есть на этом месте, жили три дикаря. Бахилов В.Г., Глазунов В.М., Москаленко В.Н. с 16 июля 1969 года по 30 июля 1969 года из послания

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Далее авторы письма обязуются приезжать на место, где было оставлено письмо, до конца жизни.

Местные жители предположили, что «дикари» жили на вершине горы и оставили капсулу времени именно там, а вниз ее смыло прошедшими недавно дождями. Управляющая отеля рассказала, что гостиницы на склонах начали строить только в 1980-х годах.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Вентура, штат Калифорния, обрела кошелек, который потеряла в кинотеатре 46 лет назад. В кошельке был чек на 200 долларов и семейные фотографии.