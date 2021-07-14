Туристы в Крыму нашли оставленную 52 года назад бутылку с посланием в будущее

В Крыму нашли капсулу времени, которую 52 года назад оставили туристы-дикари, отдыхавшие в Алуште без путевки. Об этом сообщает «Подъем».
Бутылку с посланием в будущее обнаружили отдыхающие по дороге с пляжа в гостевой дом на склоне горы. Сначала они подумали, что кто-то решил их разыграть, однако позже поняли, что письмо настоящее.
Далее авторы письма обязуются приезжать на место, где было оставлено письмо, до конца жизни.
Местные жители предположили, что «дикари» жили на вершине горы и оставили капсулу времени именно там, а вниз ее смыло прошедшими недавно дождями. Управляющая отеля рассказала, что гостиницы на склонах начали строить только в 1980-х годах.
Ранее сообщалось, что жительница американского города Вентура, штат Калифорния, обрела кошелек, который потеряла в кинотеатре 46 лет назад. В кошельке был чек на 200 долларов и семейные фотографии.