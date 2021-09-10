В России случайно раскопали два старинных особняка вместо одного

На территории старинного особняка купца Мередина в Невьянске Свердловской области во время работ по созданию музея икон раскопали два старинных объекта вместо одного — там также нашли особняк с лавкой Нечкина. Кроме того, обнаружен целый археологический культурный слой — его поставили на государственную охрану. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместительницу генерального директора по капитальному ремонту Свердловского областного краеведческого музея Ирину Кузнецову.

«Проведены проектные работы, именно эскизные, по изучению объекта, проведены работы по археологическим изысканиям на его площадке», — сказала она, подчеркнув, что дальнейшие раскопки требуют дополнительных финансовых вложений.

Кроме того, оказалось, что на территории находится не один старинный особняк, а два. «Хотя мы в общем-то много старой документации изучили, выяснили, что когда-то давно [название объекта] звучало так — "особняк Мередина-Нечкина". (...) Мы сейчас на стадии переговоров с управлением по госохране, мы им написали, что такая ситуация», — добавила Кузнецова, говоря о случайной находке.

Ранее российские дайверы, исследуя акваторию Волги в районе села Работки под Нижним Новгородом, обнаружили старинное ядро. По предварительным данным, оно датируется эпохой правления царя Ивана Грозного.