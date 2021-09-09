В центре Дербента нашли архитектурный комплекс с тандырами и редкой керамикой

Археологи во время реконструкции центральной площади обнаружили в дагестанском Дербенте средневековый архитектурный комплекс, который включает в себя хозяйственно-бытовые объекты: печи тандыр, водопроводную систему и множество фрагментов редкой керамики. Об этом сообщает ТАСС.

По словам руководителя Дербентской археологической экспедиции, профессора Муртазали Гаджиева, сейчас в Дербенте проводятся масштабные земельно-строительные работы по благоустройству города в рамках программы по создания комфортной городской среды. За этим внимательно наблюдают археологи.

«Археологические наблюдения ведутся в соответствии с федеральным законодательством, предусматривающим мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения — достопримечательного места "Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента". Так, в рамках строительных работ в центре города на площади Свободы были обнаружены архитектурно-строительные и хозяйственно-бытовые объекты, которые были возведены в XI—XIII веках», — рассказал он.

На месте, где проводятся работы, раньше располагалась православная церковь святого Георгия Победоносца XIX века, она была разрушена в 1938 году. «Обнаружены остатки строений из обожженного кирпича, получившего распространение с XI века, вымостки пола из такого же кирпича и каменных плит, печи-тендиры для изготовления хлеба, водопроводная система из керамических труб и водоотстойников, фрагменты средневековой керамической посуды», — рассказал археолог.

Сейчас строительные работы приостановлены, вскоре здесь начнутся археологические работы. Обнаруженные объекты будут законсервированы и музеефицированы.