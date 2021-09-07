В России исследуют древние артефакты ради пересмотра происхождения человека

Ученые Русского географического сообщества планируют установить возраст стоянки древних людей Диринг-Юрях в Центральной Якутии. В случае если исследования подтвердят древний возраст археологического памятника, потребуется пересмотреть теорию возникновения человека умелого — Homo Habilis. Об этом сообщает Znak.

Эту стоянку обнаружили случайно в 1982 году. Ее изучением несколько лет занимался советский и российский археолог Юрий Молчанов. По его мнению, возраст артефактов, найденных в этой местности, составлял около 1,8 миллиона лет.

В 1997 году приглашенные американские специалисты установили возраст памятника в диапазоне 370-260 тысяч лет. Однако ученые использовали спорный на тот момент метод, который не позволял установить возраст больше, чем этот диапазон.

«На данный момент есть несколько вариантов миграций, среди которых, по мнению археологов, наиболее вероятными могут быть направления из Средней Азии, Монголии или Китая, где также были найдены похожие по возрасту и технологии культуры», — сказал сотрудник научно-исследовательской лаборатории новейших отложений и палеогеографии плейстоцена МГУ Реджеп Курбанов.

В августе 2021 года исследователи отобрали 290 новых образцов антропогенного происхождения. Их возраст будет устанавливаться в современном лабораторном комплексе.

Ранее на чукотском мысе Дежнева экспедиция ученых во время исследований древнего поселения эскимосов Наукан случайно обнаружила три древних неизвестных памятника археологии.