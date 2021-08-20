Российские археологи случайно обнаружили древние неизвестные памятники

На чукотском мысе Дежнева экспедиция ученых во время раскопок случайно обнаружила три древних неизвестных памятника археологии, передает ИА «Чукотка».

Ученые Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева исследовали древнее поселение эскимосов Наукан. Однако на обратном пути археологи случайно наткнулись на еще три памятника археологии, о которых не было ничего известно ранее.

Фото: Кирилл Днепровский 1 /4

«Крупные, с ярко выраженным культурным слоем, которые можно исследовать. Эти памятники необходимо исследовать, пока о них ничего не известно, у них даже нет названия», — рассказал руководитель экспедиции Кирилл Днепровский.

Ученые считают, что поселение Наукан имеет возраст в пять веков. Однако найденные случайно поселения неподалеку имеют более древнюю датировку.

Отмечается, что Наукан и рядом расположенные поселения эскимосов — Эквен и Нунак претендуют на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее председатель комитета по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа Владимир Девяткин сообщил, что в Чаунском районе Чукотки приступили к изучению самого северного памятника наскальной живописи — петроглифов Пегтымеля.