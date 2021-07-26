В российском регионе нашли захоронение 140 человек

Захоронение 140 человек нашли в Лахденпохском районе Карелии. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

В настоящее время специалисты проводят проверку по данному факту. Уточняется, что скелетированные останки и три человеческих черепа обнаружили в рамках проведения ландшафтных работ на земельном участке возле поселка Тиурулла.

При дальнейшем осмотре было установлено, что массовое захоронение содержит останки около 140 человек, их точное количество на данный момент устанавливается. Кроме того, найдены остатки предметов быта того времени, рассказали в ведомстве.

«В соответствии с заключением экспертов время наступления смерти соответствует давности более 100 лет. Для получения исторической справки о возможных причинах массового захоронения в рамках доследственной проверки следователями управления будут привлечены для взаимодействия историки и археологи», — говорится в сообщении.

Ранее останки советских и немецких солдат времен Великой Отечественной войны нашли во время земельных работ в Аксайском районе Ростовской области. На месте захоронения также были обнаружены патроны, детонаторы и каски. По словам заместителя губернатора Ростовской области Вадима Артемова, характер повреждений на найденных останках указывает, что травмы были получены погибшими еще при жизни.