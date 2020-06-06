Российские рабочие нашли массовое захоронение немецких солдат

Рабочие в Северной Осетии случайно нашли массовое захоронение немецких солдат времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Человеческие останки были найдены при рытье котлована для дома. На место вызвали сотрудников правоохранительных органов и поисковиков. «Подняли останки пятерых солдат Вермахта, нашли два смертных медальона», — рассказал представитель поискового отряда Мурат Цахилов.

По его словам, были также найдены несколько патронов и личные вещи солдат: расчески, пуговицы. После завершения раскопок специалисты приступят к идентификации погибших. Элементы их формы и личные вещи передадут в российские музеи.

В мае на ферме в мексиканском штате Халиско обнаружили массовое захоронение людей. В результате поисковых работ были найдены тела по меньшей мере 25 людей. Кроме того, обнаружены пять мешков, в которых также предположительно находятся останки людей. О том, как долго существовало захоронение, и кому именно могут принадлежать останки, не сообщается.

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