Останки советских и немецких солдат нашли под Ростовом-на-Дону

Останки советских и немецких солдат времен Великой Отечественной войны обнаружены во время земельных работ в Аксайском районе Ростовской области. Об этом со ссылкой на Управление информационной политики регионального правительства сообщает ТАСС.

По предварительным данным, от 15 до 20 человек погибли осенью 1941 года, во время наступления на Ростов-на-Дону. В настоящее время на месте находки работает сводный отряд поисковых объединений Дона из 15 человек. Как предполагают поисковики, солдат после боев хоронили жители ближайших населенных пунктов.

На месте захоронения также обнаружены патроны, детонаторы и каски. Как отметил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов, характер повреждений на найденных останках указывает, что травмы были получены погибшими еще при жизни, в «жестокой схватке». На некоторых черепах есть следы осколочных ранений, а конечности сильно повреждены.

6 июня 2020 года сообщалось, что рабочие в Северной Осетии случайно нашли массовое захоронение немецких солдат времен Великой Отечественной войны.