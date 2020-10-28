Останки погибшего в 1945 году советского солдата обнаружили на Сахалине

Останки советского солдата, погибшего в 1945 году на Сахалине, были обнаружены активистами Поискового движения России. Именных вещей, которые позволили бы установить личность военнослужащего, при нем не было. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя регионального отделения организации Артема Бандуру.

«На выходе из леса в районе горы Обзорной в Смирныховском районе наш активист Сергей Радченко зацепил каску СШ-36, в простонародье "халхинголка". Металлоискатель обнаружил ее на глубине около 50 сантиметров, рядом с ней при раскопе нашли еще одну каску и стреляные гильзы от винтовки Мосина», — рассказал Бандура.

Отмечается, что останки солдата были найдены под касками. Обе они были прострелены пулями навылет. По словам руководителя группы, военнослужащий был обут в ботинки американского производства, на его плечах были резиновые вставки в погоны и остатки погонных пуговиц. На поясе у него была обнаружена часть ремня сержантской сумки и небольшая цепочка.

Отмечается, что это уже третий найденный солдат за прошедший год. Личность одного из погибших удалось установить по именной фляге.