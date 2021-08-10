На Чукотке изучат самый северный памятник наскальной живописи

В Чаунском районе Чукотки приступили к изучению самого северного памятника наскальной живописи — петроглифов Пегтымеля. Об этом сообщил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа Владимир Девяткин, его слова передает ТАСС.

«Петроглифы — это наскальные рисунки, последний раз их подробно изучали в 2005 году, и сейчас специалистам необходимо отследить их состояние. Тем более, что уже появились современные технологии и экспедиция ставит перед собой задачи в том числе создания 3D-карты объекта», — пояснил Девяткин. Он также уточнил, что полученную карту загрузят в интернет и сделают интерактивной.

Кроме того, еще одной задачей экспедиции стала возможность экспертно оценить сохранность петроглифов и определить их границы.

Ранее в Лахденпохском районе Карелии археологи обнаружили захоронение 140 человек. Уточняется, что скелетированные останки и три человеческих черепа нашли во время ландшафтных работ на земельном участке возле поселка Тиурулла. Кроме того, были найдены остатки предметов быта того времени.

Петроглифы Пегтымеля впервые обнаружили в 1965 году. Они представляют собой различные наскальные изображения: северных оленей, медведей, волков, китов и касаток. Также на скалах нарисованы сцены охоты. Самые известные персонажи Пегтымеля — изображения женских фигур в грибообразных головных уборах и в меховых комбинезонах.

