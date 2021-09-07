Археологи рассказали об итогах раскопок в древнейшем монастыре Твери

В Твери археологи Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН) произвели раскопки на территории Успенского Желтикова монастыря, который является одним древнейших православных обителей региона. О своих находках они рассказали информационному агентству «ТИА».

Так, ученые обнаружили каменные фундаменты привратного Алексеевского храма, монастырскую ограду, основания нескольких башен, возведенных в эпоху Петра I, а также уникальные коллекции монастырских надгробий и печных изразцов.

По словам доктора искусствоведения и члена-корреспондента РААСН Алексея Салимова, к месту раскопок часто приезжали журналисты и жители, которые могли повредить исторические объекты.

«Приезжают люди, спрашивают: "Ну, что вы тут интересного накопали? Что нашли?". Я говорю, монеты, посуду, гвозди…Что еще интересно обывателям?» — отметил он.

Эксперт добавил, что каменная кладка в некоторых местах сохранилась в плохом состоянии или вовсе сгнила, а в советские годы стены были погребены под горами мусора.

Ранее в августе студенты-историки Уральского федерального университета раскопали во время практики предметы быта жителей Нижнего Приобья. Среди находок — керамическое сопло, которое может быть связано с литейной мастерской начала второго тысячелетия до нашей эры. Остальные артефакты принадлежат разным эпохам — от каменного века до Средневековья.