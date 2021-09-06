Археологи обнаружили в Кабардино-Балкарии импортный янтарь

Археологи обнаружили во время работ на могильнике Верхний Куркужин в Кабардино-Балкарии импортный янтарь. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

Раскопками занимались участники Северо-Кавказской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа. «В этом году впервые количество обнаруженного янтаря превышает находки из стекла, гагата и других материалов. Этот момент требует отдельного анализа научного и изучения, это говорит о хорошем установленном контакте с территорией, где янтарь в то время был, речь про хорошо налаженные связи», — отметила начальница экспедиции Юлия Марченко.

Специалисты изучили 15 погребений. Они нашли кинжал, фрагменты топора, железного ножа, пряслица, бронзовые цепочки, каменные стелы и различные керамические изделия. Редкостью для этого места оказалась обнаруженная бронзовая сережка. Большая часть этих артефактов относится к VII—VI векам до нашей эры, но есть и более поздние находки.

Участники Северо-Кавказской археологической экспедиции Эрмитажа проводят работы на могильнике с 2016 года. В этом году раскопками занимались 30 человек.

