Российские археологи нашли возможную столицу Хазарского каганата

Археологи нашли возможную столицу Хазарского каганата — Итиль — рядом с астраханским селом Бараний Бугор. На это указывают многочисленные артефакты средневекового государства, пишет «Российская газета».

«Мы изучили местность методом ландшафтной археологии и выявили так называемый "хазарский коридор", в границах которого когда-либо обнаруживались редкие артефакты», — рассказал руководитель экспедиции, старший научный сотрудник Астраханского музея-заповедника Дамир Соловьев.

По его словам, в поисках археологам помогла книга Льва Гумилева «Открытие Хазарии», в которой говорилось, что «в районе сел Семибугры и Бараний Бугор в дельте Волги на земле была обнаружена характерная хазарскому времени керамика». Так, ученые обнаружили монеты, перстни, фрагменты амфор из характерной для хазарского времени керамики, черепицу и древние византийские кирпичи, которые указывают на то, что постройки в этом месте были подобны дворцам.

Артефакты времен Хазарского каганата в таком количестве еще не находили. По версии ученых, границы подземного государства уходят минимум на полтора километра за пределы села. К раскопкам астраханских археологов присоединились ученые Московского государственного университета (МГУ) имели Ломоносова и Донецкого республиканского археологического музея.

Ранее сообщалось, что студенты Уральского федерального университета раскопали на реке Ендырь предметы быта жителей Нижнего Приобья, в том числе керамическое сопло, которое может быть связано с литейной мастерской начала второго тысячелетия до нашей эры. Находка студентов стала всего лишь третьим подобных археологическим объектом на этой территории. При этом южнее такие изделия встречаются вплоть до Северного Казахстана.