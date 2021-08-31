В Хакасии нашли погребение уважаемой в обществе женщины

Ученые института археологии и этнографии РАН нашли под скальными обломками в Хакасии неглубокую могильную яму с захоронением женщины и комплектом бронзовых украшений эпохи позднего бронзового века. Об этом сообщило издание newslab.ru.

По их данным, погребение входит в хронологические рамки X-XVIII веков до нашей эры.

Специалисты предположили, что женщина пользовалась уважением в обществе. Рядом с ее черепом нашли металлические элементы головного украшения: две пластины треугольной формы, украшенные мелкими выпуклостями, и крупные височные кольца, расположенные по три с каждой стороны черепа.

На правой руке, выше запястья, находился бронзовый незамкнутый браслет, покрытый мелкоклетчатым шахматным орнаментом и крупными выпуклыми жемчужинами на концах. Четыре пальца левой руки украшали бронзовые литые перстни, с двумя крупными выпуклыми жемчужинами на щитках. У правого локтя обнаружена литая бляха, с двумя скобами для крепления на обратной стороне, орнаментированная крупными жемчужинами.

Ранее сообщалось, что студенты Уральского федерального университета раскопали на реке Ендырь предметы быта жителей Нижнего Приобья, в том числе керамическое сопло, которое может быть связано с литейной мастерской начала второго тысячелетия до нашей эры. Находка студентов стала всего лишь третьим подобных археологическим объектом на этой территории. При этом южнее такие изделия встречаются вплоть до Северного Казахстана.