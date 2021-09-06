Уникальный набросок европейских мастеров нашли во Владимирской области

Археологи Древнерусской экспедиции, организованной Эрмитажем, обнаружили на территории Александрова Владимирской области уникальный инженерный набросок. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, найденный рисунок является первым известным в России инженерным наброском, созданным европейскими мастерами, которые принимали участие в строительстве московского Кремля и Александровской слободы. По словам начальника экспедиции Сергея Томсинского, находка представляет собой схему, выполненную на глиняной черепице до ее обжига.

«Человек, который это рисовал, владел европейскими чертежными традициями, наши мастера в тот период рисовали по-другому», — отметил Томсинский. Он пояснил, что скорее всего набросок был создан итальянскими мастерами.

Размер найденной схемы составляет приблизительно 10 на 12 сантиметров. На ней изображены два треугольника с пунктирными линиями — как предполагают ученые, таким образом обозначалась стропильная конструкция, а с помощью рисунка мастера могли давать пояснения об укладке черепицы.